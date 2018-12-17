الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:05 م
بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 - دور الـ 16
بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 - دور الـ 16
الدستور مباشر
dostor.org/2438982
يقدم Dostor Live خدمة البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا 2018 لدور الـ 16 المقرر إقامتها اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 في مدينة نيون السويسرية الآن .
وانتهت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين منافسات الجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019، ليكتمل عقد المتأهلين لدور ال 16.
وتأهلت تلك الفرق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا: "دورتموند - أتليتيكو - برشلونة - توتنهام - باريس - ليفربول - بورتو - شالكه - بايرن - آياكس - سيتي - ريال - روما - يوفنتوس - يونايتد - ليون".