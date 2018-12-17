الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع 25 أبوالهنا بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب حريق في شارع 25 أبوالهنا.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية أو إصابات.



وتبين من المعاينة المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بحجرة النوم؛ أدى إلى اشتعال غرف المنزل وإتلاف عدد كبير من محتويات ومفروشات المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.