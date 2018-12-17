قروض (مشروعك) تبلغ المليار و180 مليون جنيه بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) قد بلغ مليار و180 مليون جنيه قروضا للشباب لتمويل 9568 مشروعا متنوعا وتوفير 40 ألفا و737 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأشار المحافظ أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 209.114 جنيه، يليه مركز الحسينية بإجمالي قروض 155.509 جنيه ومركز بلبيس بإجمالي قروض 144.602 جنيه.



ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.