القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
القبلة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:01 م

مرصد الأزهر: 578 هجومًا على المسلمين والمنشآت الخاصة في ألمانيا

مرصد الأزهر: 578
نعمات مدحت
dostor.org/2438860

قالت وحدة ألمانيا بمرصد الأزهر، إن  تقريرًا صادرًا عن وزارة الداخلية الألمانية أظهر تراجعًا ملحوظًا في أعداد الهجمات التي استهدفت المسلمين المقيمين فى ألمانيا خلال العام الجارى، مقارنة بأعداد الهجمات التي وقعت خلال العام الماضي 2017.

وتابع: وطبقًا للتقرير، فقد تم تسجيل 578 هجومًا على المسلمين والمساجد والمنشآت الخاصة بالمسلمين منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضى، في حين بلغت أعداد الهجمات نحو 780 هجمة في الأشهر التسعة الأولى في عام 2017.

وأضافت الوحدة: في الوقت ذاته أشار التقرير إلى ارتفاع في أعداد الإصابات التي نتجت عن تلك الاعتداءات، إذ وصل عددهم في العام الحالي إلى 40 شخصًا مصابًا، بينما بلغ عدد المصابين نتيجة إعتداءات العام 2017 نحو 27 إصابة.

وأشارت: جاء هذا التقرير في رد لوزارة الداخلية الألمانية على استجواب بالبرلمان الألماني تقدمت به الكتلة اليسارية، وعن الجناة المسئولين عن تلك الاعتداءات، فقد أشارت توقعات السلطات إلى وقوف اليمنيين المتطرفين خلفها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

منذ أقل من شهرين

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس حكماء المسلمين

منذ 3 شهر

مفتش بـ«أوقاف الدقهلية»: شقيق محمد حسان قطع سلك ميكروفون مسجد

منذ 4 شهر

الزاهد.. المفتي الذي لا تعرفونه

منذ 4 شهر

سعد الدين الهلالي: "الطلاق الشفوي" يدمر المجتمع (حوار)

منذ 5 شهر

وزير الأوقاف يكشف عن سبب إغلاقه الزوايا فى صلاة الجمعة

الآن

التخطيط: تنفيذ 25 مشروعًا في قطاع الصحة بتكلفة 314.6 مليون جنيه

الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر البترولية إلى 1.8 مليار دولار

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"كمين المنوات" أبرز محاكمات اليوم

الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في معقل الحوثيين بـ "صعدة"

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" بعد فوز ليفربول

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" بعد فوز ليفربول

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

كشكول

انفو جراف .. عوامل فشل بعض الطلاب

نقيب المعلمين يطلق مبادرة ازرع شجرة بكفر الشيخ

مجلس حاسبات القاهرة يوافق على طرح برنامج خاص لدراسة الذكاء الاصطناعي من العام المقبل

«قمامة .. مجاري .. وكهرباء» مشهد كارثي بالمدرسة المصرية للغات

مديرة «الجيزة الثانوية بنين» تطالب أولياء الأمور برزم ورق لإعادة القيد

الأمصار

مقتل قائد عسكري يمني بارز بقذيفة للحوثيين في جبهة نهم

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جوية ضد حركة الشباب الصومالية الإرهابية

مصرع 3 وإصابة 4 في انهيار مبنى في موسكو

والد ميجان ماركل يطلب وساطة ملكة بريطانيا بينه وابنته

بعد معاداته للمسلمين.. "فيسبوك" يعاقب ابن نتنياهو

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

السجن مدى الحياة لقيادي هندي بسبب أعمال شغب

والد ميجان ماركل يطلب من ملكة بريطانيا التدخل للتواصل مع ابنته

فى مزاد علنى.. بيع كتاب بأرقام هواتف أعضاء مكتب "ستالين"

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎