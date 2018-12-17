مرصد الأزهر: 578 هجومًا على المسلمين والمنشآت الخاصة في ألمانيا

قالت وحدة ألمانيا بمرصد الأزهر، إن تقريرًا صادرًا عن وزارة الداخلية الألمانية أظهر تراجعًا ملحوظًا في أعداد الهجمات التي استهدفت المسلمين المقيمين فى ألمانيا خلال العام الجارى، مقارنة بأعداد الهجمات التي وقعت خلال العام الماضي 2017.



وتابع: وطبقًا للتقرير، فقد تم تسجيل 578 هجومًا على المسلمين والمساجد والمنشآت الخاصة بالمسلمين منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضى، في حين بلغت أعداد الهجمات نحو 780 هجمة في الأشهر التسعة الأولى في عام 2017.



وأضافت الوحدة: في الوقت ذاته أشار التقرير إلى ارتفاع في أعداد الإصابات التي نتجت عن تلك الاعتداءات، إذ وصل عددهم في العام الحالي إلى 40 شخصًا مصابًا، بينما بلغ عدد المصابين نتيجة إعتداءات العام 2017 نحو 27 إصابة.



وأشارت: جاء هذا التقرير في رد لوزارة الداخلية الألمانية على استجواب بالبرلمان الألماني تقدمت به الكتلة اليسارية، وعن الجناة المسئولين عن تلك الاعتداءات، فقد أشارت توقعات السلطات إلى وقوف اليمنيين المتطرفين خلفها.