مراسم استقبال رسمية لـ"السيسى" فى القصر الرئاسى بفيينا

أقيمت بقصر هوفبورج الرئاسي فى العاصمة النمساوية "فيينا"، صباح اليوم الإثنين، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.



وعزفت الموسيقى العسكرية، السلامين الوطنيين المصرى والنمساوى، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.



واحتشد عدد كبير من أفراد الجالية المصرية بالنمسا، في محيط القصر الرئاسى بفيينا، للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسى، حاملين العلم المصري، مرددين شعار "تحيا مصر".



ومن المقرر أن يعقد الزعيمان محادثات اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.