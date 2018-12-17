سفير الصين بالقاهرة يفتتح المركز الجديد لإصدار تأشيرات السفر

قال سونج ايقوه سفير الصين بالقاهرة، إن السفارة الصينية قررت اتباع النظام الحديث المتبع للدول الأخرى، بافتتاح مركز إصدار التأشيرات الصيني، الذي يستهدف تحسين جودة خدمات إصدار التأشيرات في ضوء تزايد أعداد طالبي الحصول على التأشيرات للسفر إلى الصين.



وأضاف - في كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين في افتتاح مركز إصدار التأشيرات الصيني - أن المركز سيعمل على توفير الخدمات بكفاءة عالية بهدف تسهيل تبادل الزيارات بين المصريين والصينيين، مقدمًا شكره لوزارة الخارجية والسلطات المصرية التي قدمت الدعم لإقامة هذا المركز.



وأوضح أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورات إيجابية في السنوات الماضية في ضوء إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصين 5 مرات، بينما زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة شنغهاي الشهر الماضي للمشاركة في افتتاح معرض الصين الدولي للواردات، كما زار الرئيس الصيني شي جين بينج ونائب الرئيس الصيني وانج سي شان، مصر خلال السنوات الثلاث الماضية مما نتج عنها تعزيز التعاون في كافة المجالات من بينها التعاون الاقتصادي والتجاري وبالأخص تبادل الزيارات بين الجانبين.



وأشار إلى أن عام 2017 شهد تبادلًا للزيارات لـ400 ألف شخص، ومن المتوقع أن تصل أعدادهم إلى 600 ألف شخص هذا العام، موضحًا أن القنصلية الصينية في القاهرة والإسكندرية أصدرت 60 ألف تأشيرة هذا العام من بينها 43 ألف تأشيرة من القنصلية الصينية بالقاهرة.

