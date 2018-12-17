مدرب أولمبيك ليون يتمنى مواجهة ريال مدريد فى دور 16 لدوري الأبطال

أعرب برونو جينيسيو المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي اليوم الاثنين، عن رغبته فى مواجهة العملاق الاسبانى ريال مدريد فى دور 16 لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.



وقال جينيسيو ـ في تصريحات نقلتها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية ـ" لا نعاني حاليا من أي ضغوط، ومهما حدث بالتأكيد ستسفر القرعة عن اللعب ضد فريق كبير، وسنأخذ ما اختاره القدر لنا".



وأنهى ليون مشواره في مرحلة المجموعات بحلوله ثانيا خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون أمامه عدة مواجهات محتملة أمام ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ أو يوفنتوس أو بوروسيا دورتموند أو بورتو البرتغالي، أما ريال مدريد فتصدر مجموعته، وخلفه روما الإيطالي.