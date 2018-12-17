برلماني: زيارة السيسي للنمسا سيكون لها أثار إيجابية لمصر وأفريقيا

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليًا إلى النمسا.



وقال "مرشد" في بيان له، الإثنين، إن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة لسببين رئيسيين الأول لأنها ثنائية بين مصر والنمسا، والثاني لأنها مرتبطة باستضافة المنتدى الأوروبي الأفريقي.



وأضاف أنه من المعروف أن هذه الزيارة هي أول زيارة للرئيس السيسي للنمسا وأول زيارة على المستوى الرئاسي بين مصر والنمسا منذ أكثر من 11عامًا، مؤكدًا أهمية المشاركة من الرئيس في المنتدى الأوروبي الأفريقي خاصة أن هناك أكثر من 50 رئيسًا ورئيس حكومة ومسئولا سيحضرون هذا المنتدى.



وقال "مرشد" إن العالم كله عرف أن مصر هي البوابة الرئيسية للعبور إلى الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص كل الحرص على استغلال مثل هذه الزيارات والمشاركات في مثل هذه المنتديات بما يعود بالنفع على مصر والدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها.