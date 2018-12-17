الأهلي والنجوم اليوم الاثنين - بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم

يقدم موقع الدستور الرياضي لعشاق الساحرة المستديرة والمارد الاحمر اليوم الاثنين 17-12- 2018 خدمة البث المباشر لمباراة الاهلي والنجوم المؤجلة من الجولة الـ 12 في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على ملعب السلام .

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي بعض التعديلات عن المباراة الإفريقية الأخيرة أمام جيما الأثيوبي، حيث يعود أحمد علاء مجددا لقلب الدفاع، وبالتالي، وجود محمد هاني في مركزه الطبيعي كمدافع أيمن، بجانب الاستعانة بكريم نيدفيد في الوسط المدافع بعد غياب حسام عاشور.

ويستعد أحمد الشيخ للعودة لتشكيل الأهلي، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لعدم قيده في القائمة الإفريقية، وقد يستمر مروان محسن مهاجما للفريق في ظل تألقه مؤخرا، رغم عودة وليد أزارو.

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موعد مباراة الاهلي والنجوم اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت و نايل سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية