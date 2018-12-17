الخارجية القبرصية: أمريكا تتبنى أسلوبا جديدا مهما تجاه نيقوسيا

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس ريستودوليديس: إن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى أسلوبًا جديدًا مهمًا تجاه قبرص، وأنها لم تعد تتعامل مع بلاده على أساس تطورات القضية القبرصية أو علاقاتها مع تركيا.



وأضاف ريستودوليديس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الإثنين، إن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة رسالة واضحة فيما يتعلق بممارسة قبرص لحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.



وتابع: "إننا نعمل معا على أساس نهج مشترك وأن ذلك ليس موجها ضد أي طرف آخر في القضايا التي نعتقد أن تعاوننا يمكن أن يحقق نتائج في شرق البحر الأبيض المتوسط ولكن بشكل خاص حول علاقاتنا الثنائية".



وقال وزير الخارجية القبرصي: "إن موقف تركيا لم يوافق عليه أحد إلا تركيا ولا أحد سواها"، مضيفًا: "أن مسئوليتنا هي القيام بكل الإجراءات الضرورية واستمرار القيام بذلك حتى يتسنى لنا مواصلة مخطط الطاقة في البلاد دون عوائق".