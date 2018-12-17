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حوادث
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:51 ص

المشدد 5 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة هاتف بمصر القديمة

محكمة
محكمة
عادل عبد العال
dostor.org/2438823

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالحكم المشدد 5 سنوات لـ"إسلام. س"، والسجن 5 سنوات لـ"نبيل. م" شرعا في سرقة هاتف بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية: جمال أبوطالب، وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر: محمد عبدالعزيز، وخالد عبدالمنعم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "إسلام. س" طالب، و"نبيل. م" تهمة الشروع في سرقة هاتف جوال، المملوك للمجني عليها "مي. م" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن باغتاها مستقلين "توك توك" قيادة المتهم الثاني، حال سيرها، وجذب المتهم الأول هاتفها عنوة، فتشبثت به حتى أسقطاها أرضا كي يتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء عليه، وقد ترك ذلك بها آثار الجروح، وقد خاب أثر جرمهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها.

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