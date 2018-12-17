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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:50 ص

يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ON Sport بدون تقطيع اليوم الاثنين 17-12-2018 الدوري المصري الممتاز ماي كورة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ON Sport بدون تقطيع اليوم الاثنين 17-12-2018 الدوري المصري الممتاز ماي كورة

الاهلي (أرشيفية)
الاهلي (أرشيفية)
الدستور مباشر
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مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم  بث مباشر بدون تقطيع  يلا شوت،  تختتم مباريات الأسبوع الثاني عشر المؤجلة بالدوري المصري يوم الإثنين 17/12/2018، ويستضيف الأهلي منافسه النجوم على ملعب السلام، مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم كورة اون لاين ويأمل الأهلي في العودة لمستواه المعهود وتحقيق الانتصارات المتتالية، بينما يسعى النجوم ى تحقيق المفاجأة وتعطيل مسيرة البطل.

بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم يدخل فريق الأهلي مستضيفا فريق النجوم في مباراة الأسبوع الثاني عشر المؤجلة في الدوري المصري، مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم كورة لايف ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار في المباراة، كما يسعى بطل القرن في استمرار سلسلة فوزه في المباريات المتتالية والتطلع للصدارة، ويطمح الشياطين الحمر في إظهار شخصية وحصد نقاط اللقاء وجميع مؤجلاته.

ويحل النادي الأهلي في المركز السادس في الرتيب برصيد 20 نقطة من خوض 10 مباريات حقق الفوز فى6 مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهم، وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق طلائع الجيش في أخر لقاءاته المؤجلة بالدوري، كما يذكر أن الفريق قد نجح في الفوز بمباراة ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا على فريق جيما أبا بنتيجة 2-0 .

بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم يوتيوب  يلعب فريق النجوم في ضيافة فريق الأهلي بالجولة ال12 المؤجلة في الدوري المصري، ويطمح النجوم في تحقيق ثاني مفاجأته في تاريخه بالدوري والفوز على الطرف الأخر من أهل القمة، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار والقفز عدة مراكز في الترتيب، ويسعى الفريق في خطف نقاط اللقاء وتعطيل مسيرة البطل.

ويحتل فريق النجوم المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 17 نقطة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسار في 7 لقاءات حتى الأن، وخسر النجوم من منافسه بيراميدز في لقاء الجولة الماضية بنتيجة 2-0 .

مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم كورة اون لاين تقام مباراة الأهلي والنجوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني عشر بالدوري المصري يوم الإثنين 17/12/2018، وتبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية الدولي، وفى الساعة الخامسة بالتوقيت الدولي لغرينتش.

تنقل قنوات أون سبورت والنيل الرياضة أحداث اللقاء المؤجل من الجولة ال12 في الدوري، ويقام أستوديو تحليلي كبير يضم العديد من المحللين الرياضيين للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها.

مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر

ويمكن متابعة مبارة الاهلي والنجوم عبر موقعنا عرف فور نيوز لخدمة البث المباشر بدون اعلانات او ازعاج  فسيتم وضع رابط بث قناة اون سبورت الرياضية قبل الاستوديو التحليلى لمتابعة الاستديو

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