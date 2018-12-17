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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:50 ص

البحث عن بطلة لمسلسل "هوجان"

النجم محمد إمام
النجم محمد إمام
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2438820

تبحث المخرجة شيرين عادل عن بطلة لمسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام، حيث تجرى التحضيرات على قدم وساق لترشيح أبطال العمل المقرر أن يبدأ تصويره في يناير المقبل، عقب انتهاء محمد إمام من تصوير فيلم "لص بغداد".

المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة، حيث يعكف المؤلف محمد صلاح العزب على الانتهاء من كتابته، فيما تنتظر المخرجة شيرين عادل تماثل محمد إمام للشفاء لبدء التحضيرات الأولية للمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير، وترشيح باقي النجوم المشاركين في العمل.

يذكر أن محمد عادل إمام حصل على إجازة لمدة أسبوع من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد"، بعد أن أصيب أثناء تنفيذه أحد مشاهد "الأكشن" ضمن أحداث الفيلم، حيث رفض الاستعانة بـ"دوبلير" لتنفيذ المشهد رغم خطورته بناءً على نصيحة الفريق الأجنبي المتخصص في تنفيذ مشاهد الحركة، لكنه أصر على تنفيذ المشهد بنفسه ليعرض حياته للخطر فأصيب بكدمات متفرقة بجسده.

وطلب محمد إمام من المخرج أحمد خالد موسى، عدم تعطيل التصوير بسبب إصابته وتصوير المشاهد التي تجمع النجوم المشاركين في العمل حتى ينتهي من تصوير الفيلم، وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وغيرهم، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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