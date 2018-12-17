استوديوهات كلية الإعلام بالمنوفية مستعدة لاستقبال الطُلاب

أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أنه جار العمل على الانتهاء من تجهيزات كلية الإعلام من أستوديوهات ومدرجات، وذلك لبداية الانطلاق خلال العام المقبل، على أن تكون فى تنسيق العام المقبل، لافتًا إلى جاهزية الأستوديوهات لاستقبال الطُلاب، إضافة إلى الأسنان والمجمع الطبي.



وأشار "مُبارك"، إلى أن هناك خطة استراتيجية للجامعة تضم 84 مشروعًا جارى العمل على تنفيذهم، ووضع خطة كاملة لمشروعات 2020 حتى 2025 من أجل التوسع بالجامعة وضم مساحات جديدة.





