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الثقافة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:49 ص

"السمنة.. المشكلة والحل" ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2438818

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "السمنة المشكلة والحل" بالمكتبة العامة لقصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، ألقاها د. حسن محمود، تحدث خلالها عن أضرار السمنة، ومفهوم الغذاء الصحي، والهرم الغذائي، وكذلك الأساليب المختلفة لإنقاص الوزن بداية من نظام الريجيم الصحي الذي يعتمد على حساب السُعرات.

من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة رشدي محاضرة بعنوان "المتاحف الافتراضية ودورها في حفظ التراث المصري" ألقاها كل من م. أسماء حمدي، م. إسلام عادل بمدرسة جيرار بالإسكندرية، تحدثا خلالها عن تعريف التقنيات الحديثة للمعرض الافتراضي، ومتحف الشرق كأول متحف افتراضي مصري.

واحتفالا بالعام الجديد أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل تصميم وحدات ثلج باستخدام إحدى طرق فن طي الورق.

كما قدمت فرقة أبوقير للموسيقى العربية عرضى فني بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، تضمن مجموعة متنوعة من الأغنيات منها "يا ورد على فل وياسمين، على رمش عيونها، عيون القلب، يا حلو ناديلي ويا حبايب مصر".

بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة إعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة واستخدامها لعمل كرسي للمنزل باستخدام السيور والاسفنج وتغليفه بالقماش تحت إشراف مسئول نادى العلوم، كما تجدد اللقاء مع ورشة الخط العربي تدريب الفنان محمد جابر، قام خلالها بتدريب الرواد على خط النسخ.

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