الأزهر للفتوى يكشف عن حقوق المطلقة بعد الدُّخول

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول، فلها أن تأخذ كامل الحقوق الزوجية، وهي: المهر كاملًا المقدم منه والمؤخر، ولها نفقة العدة، والسكنى، ونفقة المتعة، ولها قائمة المنقولات والشبكة إذا كانتا من المهر واتفقا على ذلك وكان العرف على ذلك، أما إذا كانت قائمة المنقولات على سبيل الأمانة فهي حق مدني يحكم فيه القضاء.



وأضاف الأزهر: كل هذه الحقوق عدا المؤخرلا تسقط إلا إذا ثبت نشوزها وعصيانها لزوجها، ولا يتم إثبات ذلك إلا عن طريق القضاء، أما مؤخر الصداق فحكمه يرجع إلى ملابسات الطلاق، هل الزوج هو المُطلق بإرادته، أم الزوجة هي التي طلبت الطلاق، أم كان الطلاق أمام القاضي، فيكون الحكم في المؤخر على حسب ما حكم به القاضي.



وجاءت فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمعرفة حقوق المطلقة إذا طلقت بعد الدخول.

