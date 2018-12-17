فوز ليفربول على مانشستر يونايتد يحتل عناوين الصحف الإنجليزية

أبزرت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الاثنين، فوز فريق ليفربول على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 واستعادته صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 24 ساعة فقط من احتلالها من قبل مانشستر سيتى.



ونقلت صحيفة (ديلى ميل) تصريحات البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد بعد اللقاء تعليقا على مستوى لاعبى ليفربول حيث قال " إنهم يقطعون 20 ميلا فى الساعة، مازالت مرهقا من متابعة لاعبهم روبرتسون".



واعترف مورينيو بأن لاعبى فريقه لايمكنهم مجاراة لاعبى الريدز الذين وسعوا الفجوة بينهم وبين الشياطين الحمر إلى 19 نقطة كاملة.



وأشارت الصحيفة إلى توقف سلسلة مباريات فريق ارسنال الخالية من الهزائم تحت قيادة مدربه الأسباني يوناى إيمرى التى امتدت 22 مباراة بعد هزيمته بنتيجة 3-2 من ساوهامبتون ونجاح تشيلسى فى تخطى عقبة برايتون بهدفى بيدرو وهازارد.



أما صحيفة (ميرور) فعلقت على فوز ليفربول قائلة " شاكيرى يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد 3-1".



وأضافت "حالة غضب تجتاح مشجعى مانشستر يونايتد بعد الهزيمة بسبب أداء لاعبى الدفاع خاصة يونج".



وعن هزيمة ارسنال ذكرت الصحيفة" هدف اوستن المتأخر ينهى سلسلة مباريات المدفعجية الخالية من الهزائم التى امتدت لعدد 22 مباراة".



وأشارت فى عنوان آخر لقيادة ادين هازارد لتشيلسى للفوز على برايتون حيث صنع هدف وسجل الثانى في اللقاء الذى انتهى 2 -صفر لصالح البلوز.



أما صحيفة (صن) فجاء عنوانها الرئيس كالتالى " شاكيرى يقود ليفربول لإسقاط مانشستر يونايتد وساوثهامبتون ينهى سلسلة مباريات ارسنال الخالية من الهزائم".



وأضافت " هدفى شاكيرى المحظوظ يعيدان ليفربول لقمة الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتى".



وجاء عنوان صحيفة (اندبندنت) كالتالى " شاكيرى يسجل ثنائية فى فوز ليفربول على مانشستر يونايتد ويعيد الريدز لقمة الجدول والمدرب يورجن كلوب يشيد بلاعبى فريقه".



وأخيرا كشفت صحيفة (ديلى اكسبريس) عن جدل شديد نشب بين جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد وجوف شريفز المحلل فى شبكة سكاى سبورتس بعد الهزيمة من ليفربول.

