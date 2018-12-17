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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:25 ص

انفجار قنبلة قرب محطة تليفزيون "سكاي تي.في" اليونانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2438678

انفجرت قنبلة قرب مبنى محطة تلفزيون "سكاي تي.في" في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الإثنين، مما أدى إلى تحطم النوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى، إلا أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الشرطة اليونانية "إن قنبلة ناسفة انفجرت قرب مبنى المحطة، وذلك عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام"، وأوضحت المحطة، على موقعها الإلكتروني، أن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت، كما تضررت المباني السكنية القريبة من مكان الانفجار والسيارات.

وبث الصحفيون، الذين يقدمون البرنامج الصباحي، إرسالهم على الهواء خارج المحطة، وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة إن التقديرات الأولية تشير إلى أن القنبلة كانت تحتوي على نحو 5 كيلو جرامات من المواد المتفجرة، وتم وضعها في زقاق ضيق قرب المبنى.

من جانبها، قالت وزيرة النظام العام في اليونان أوليجا جيروفاسيلي "إن هذا الحادث بمثابة ضربة ضد الديمقراطية، ولحسن الحظ لم يسفر الانفجار إلا عن وقوع أضرار مادية"، موضحة "أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود التحقيقات، حيث عثر المحققون على أدلة من موقع الحادث الذي تم تطويقه".

وتحظى اليونان بتاريخ حافل من الهجمات المسلحة على مدى العقود الأربعة الماضية، معظمها من الجماعات اليسارية المتطرفة التي غالبا ما تستهدف البنوك والسفارات، بالإضافة إلى المواقع التابعة للشرطة والقضاء.

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