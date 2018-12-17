دى بروين: الوقت مبكر للحديث عن بطل الدوري الإنجليزي

قال البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه من المبكر الحديث عن الفائز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متوقعا أن يواصل فريق ليفربول المنافسة حتى النهاية.



وأضاف دي بروين - في تصريح نقلته صحيفة (مانشستر إيفنينج نيوز) البريطانية اليوم الإثنين -" لكي أكون منصفًا أنا لست قلقًا بشأنهم، سيفعلون ما يفعلونه، ويتعين علينا أن نحاول الفوز بمبارياتنا والمضي قدمًا، سيحاولون مواكبة ما نفعله والعكس صحيح".



يذكر أن فريق ليفربول يتصدر حاليا ترتيب أندية الدوري الإنجليزى الممتاز متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.