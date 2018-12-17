تعرف على الحوافز الممنوحة للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية

نجحت الحكومة خلال الفترة الحالية في جذب العديد من الاستثمارات الكبيرة للسوق المصرية في المجال الصناعي.



وتستهدف وزارة الاستثمار إنشاء عدد من المناطق في مصر؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويجري إنشاء 3 مناطق بكفر الشيخ، وشرم الشيخ، والقليوبية، ومنطقة حرة عامة بنويبع.



وترصد "الدستور" أبرز الحوافز الخاصة والإضافية الممنوحة للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية والتي تتمثل في:



- تٌمنح المشروعات خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية.



- تٌمنح المشروعات خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية وذلك للمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات القومية والاستراتيجية.



- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزير المالية.



- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.



- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.



- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.



- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.



- إصدار شهادة بالتمتع بالحوافز المنصوص عليها الشركات والمنشآت، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.