محافظ بني سويف يتابع سير عمل المسح الطبي لطلاب المدارس

تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، سير أعمال المسح الطبي للكشف على أمراض "الأنيميا، السمنة، التقزم" والذي يستهدف الكشف على طلاب المدارس الحكومية، في الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر 2018، حيث تم البدء في 3 مدارس كمرحلة أولى، ويتم تنفيذ الحملة عن طريق وزارتي التربية والتعليم والصحة بالتعاون مع المحافظات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



ورافق المحافظ بالجولة محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وعصام السباعي مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة.



واطمأن المحافظ على أحد التلاميذ بمدرسة عمر بن العزيز 2 بمدينة بني سويف، الذي أثبت الكشف عليه أنه مصاب بالأنيميا، حيث وجه بسرعة عمل اللازم له، مشددًا على ضرورة إطلاعه على الحالات الإيجابية للاطمئنان عليهم والتأكد من اتخاذ كافة أوجه الرعاية حتى تماثله للشفاء، وتم تحويل التلميذ إلى الصحة المدرسية ليتلقى العلاج بمستشفى التأمين.



وأكد المستشار محافظ بنى سويف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، لاختيار المدارس ودعمها بكل المتطلبات والأجهزة اللازمة، تمهيدا لتعميم الكشف الطبي على كل المدارس بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة شملت كل الفئات العمرية، حيث يجري حاليا تنفيذ الكشف والفحص على أمراض فيروس سي والأمراض غير السارية على ما فوق 18 سنة، وتم حتى الأن الكشف على ما يزيد عن نصف مليون مواطن خلال 15 يوم منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في الأول من ديسمبر الجاري.





وأوضح محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اختيار 3 مدارس للمرحلة من الحملة التي انطلقت أمس الأحد وتضم 2182 تلميذا وتلميذة بواقع (675) تلميذا بمدرسة عمر بن العزيز 2 بمدينة بني سويف، و(858) تلميذا بالمدرسة الإبتدائية المشتركة بمدينة الواسطى، و(649) تلميذا بمدرسة عمر بن العزيز بمدينة الفشن.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة تحت إشراف مدير المدرسة وعضوية كل من الأخصائى الاجتماعى والإعلام التربوى ومعلم التربية الرياضية والزائرة الصحية لتيسير أعمال الحملة مع التنبيه على مديرى المدارس بأن يكون يوم الحملة يومًا رياضيًا لتشجيع الطلاب بهدف قياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع التدخلات التى من شأنها تحسين صحة الطلاب.