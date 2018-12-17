محافظ شمال سيناء: فحص 4472 مواطنًا أمس ضمن "100 مليون صحة"

قال محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنه تم أمس الأحد، فحص 4472 مواطنًا في الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة".



وأضاف شوشة- في بيان اليوم الإثنين- أنه تم فحص 58 ألفا و127 مواطنًا منذ بداية الحملة في مختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية المنتشرة على مستوى المحافظة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفي المدارس ومراكز الشباب والكليات والمعاهد.



من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور محمود طلحة، أن الحملة تستهدف 254 ألفا و697 مواطنا، مشيرًا إلى مشاركة 120 فريقا طبيا في 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، بالإضافة إلى 20 فريقا متحركا في مختلف المناطق والتجمعات، و6 فرق مخصصة لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة.