شعراوي: رئيس الوزراء وجه بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية الارتقاء بخدمات الصرف الصحي في القرى لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين الخدمات العامة، في القرى خاصة مشروعات الصرف الصحي والاستفادة من المشاركة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.



وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه خلال الندوة الثانية للمحافظين والتي نفذتها الوزارة مؤخرًا بتفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي الكبرى التي تنفذها الحكومة وللإسراع بزيادة نسبة تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحي".

