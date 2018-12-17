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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:10 ص

شعراوى: بدء تنفيذ الصرف الصحى فى 500 قرية بـ20 مليار جنيه

اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2438658

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء أعمال اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية، في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمشكلة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 500 قرية كمرحلة أولي بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأوضح أمس الإثنين، أن اللجنة بدأت، أعمالها بزيارة محافظة بني سويف، منوها إلى لقائه المستشار هاني عبدالجابر، محافظ الإقليم، بحضور الأجهزة التنفيذية للمحافظة لبدء التنفيذ بقريتي، السيد عبدالقادر، وصفط الغربية، بتكلفة 40 مليون جنيه، جميعها مشاركة شعبية ومجتمعية.

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