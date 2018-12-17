تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط 7 بائعين متجولين، و5 متسولين، وتنفيذ 14 حكمًا قضائيًا، وضبط 8 خيالة وجمالة لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة لإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.



كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن ضبط قضيتين مخدرات وتنفيذ 34 حكم قضائي، وضبط 4 مسجلين خطر وفحص عدد من الشقق السكنية المفروشة، وإزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.



وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وشارع الملك فيصل بالهرم، وبولاق الدكرور، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابات المختصة التحقيق.