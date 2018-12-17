القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
الكرازة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:06 ص

ثريا بشعلاني: الوضع في الشرق الأوسط يلزم تعاون جميع الكنائس

الدكتورة ثريا بشعلاني
الدكتورة ثريا بشعلاني
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
dostor.org/2438654

أكدت الدكتورة ثريا بشعلاني الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن المجلس له العديد من الأدوار من أهمها العمل الخيري والرعوي وهو موجود لخدمة وكرامة كل إنسان، فيما وجهت الشكر للكنائس المصرية على حفاوة استقبالها.

وأضافت "بشعلاني" أن المجلس يعمل على كل مايخص الإنسان ويخدم مصالحه، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي تعيش في تحديات كبيرة، وأن زيارتها الحالية لمصر تأتي لأهمية الدولة المصرية والكنائس الموجودة فيها والدور التاريخي الذي تلعبه.

وأشارت إلى أن المجلس منذ تأسيسه يهتم بخدمة الإنسان وأن لديها إدارة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وأن المجلس يعمل في العديد من أمور الإغاثة والتنمية في سوريا وكافة البلدان، لافتة إلى أن المجلس يمتلك مهنية وشفافية مالية لأداء دورها، وأن المجلس مسكونى وليس مؤسسة مستقلة تم تكوينها بالاتفاق بين جميع الكنائس.

وتابعت قائلة، إن المجلس يتعامل مع عائلات الكنائس منها العائلة الأرثوذكسية، والعائلة الكاثوليكية بكنائسها السبع والكنائس الأرثوكسية الشرقية، وأن كل كنيسة لها 4 ممثلين داخل المجلس.

ونوهت الدكتورة ثريا بشعلانى، إلى أنه تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات بين الكنائس منذ تأسيس المجلس، وأن المجلس يعمل على تقريب الفكر بين الكنائس دون اى سلطة على الكنائس فالأمر متروك لروؤسها.

وتابعت قائلة، إن الوضع في الشرق الأوسط يستلزم أن يكون هناك تواصل بين جميع الكنائس، منوهة إلى أن المجلس ندد بما حدث في دير السلطان وإنه تم إصدار بيان لمساندة الكنيسة الأرثوذكسية في هذا الأمر.

وأشارت إلى أن قضية المواطنة من أهم الموضوعات التى تشغل المجلس وأنه يتم التعامل معه بشكل علمى، وأن العمل الذى يخدم الانسان هو ما سينظر له التاريخ.

وقالت إن انتخابها للمنصب جاء بعد طلب كنيستها وأنه في الكنيسة نتلقي الرسالة او الدعوة، وأن اختيارها تم بناء على عملها المسكونى بسبب خبراتها في العمل المسكونى.

وأوضحت أن المجلس يرفض أي أموال لا يتم تخصيصها لخدمة الإنسان، وأنه يتم صرف نحو 3 ملايين دولار لخدمة الإغاثة والتنمية، وأن المجلس يعمل مع الكنائس المحلية، ولا يميز في خدماته بين المسلمين او المسيحيين وأبوابنا مفتوحة لكل من يقرع عليها.

وتابعت قائلة، إن المجلس يعمل على دعم الحوار الإسلامى المسيحى، وإننا نحاول أن ندعم العمل الإنساني وخدمة البيئة.

وقالت إن الانبا بيشوى خسارة كبيرة للمجلس وللكنيسة وإنه تم إرسال وفد لتقديم التعزية للكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ أكثر من شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 4 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 4 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

اليوم.. انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

اليوم.. المسرح الكبير يرفع شعار "كامل العدد" فى حفل عمر خيرت

اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات"

محمد منير ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "طاق طاقية"

ads
الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

كشكول

نهاية سرطان الكبد على أيدي فريق بحثي بعلوم المنوفية

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

الأمصار

ظهور نادر لنجل ولي العهد محمد بن سلمان "صورة"

رئيس الوزراء التونسي: سنثأر للغزالي

سيدة تتصل بالشرطة لإيصال نجلها إلى المدرسة

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

فى مزاد علنى.. بيع كتاب بأرقام هواتف أعضاء مكتب "ستالين"

تعرف على أقدم طائر قطرس فى العالم

دراسة: طول فترة الرضاعة تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎