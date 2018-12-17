ثريا بشعلاني: الوضع في الشرق الأوسط يلزم تعاون جميع الكنائس

أكدت الدكتورة ثريا بشعلاني الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن المجلس له العديد من الأدوار من أهمها العمل الخيري والرعوي وهو موجود لخدمة وكرامة كل إنسان، فيما وجهت الشكر للكنائس المصرية على حفاوة استقبالها.



وأضافت "بشعلاني" أن المجلس يعمل على كل مايخص الإنسان ويخدم مصالحه، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي تعيش في تحديات كبيرة، وأن زيارتها الحالية لمصر تأتي لأهمية الدولة المصرية والكنائس الموجودة فيها والدور التاريخي الذي تلعبه.



وأشارت إلى أن المجلس منذ تأسيسه يهتم بخدمة الإنسان وأن لديها إدارة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وأن المجلس يعمل في العديد من أمور الإغاثة والتنمية في سوريا وكافة البلدان، لافتة إلى أن المجلس يمتلك مهنية وشفافية مالية لأداء دورها، وأن المجلس مسكونى وليس مؤسسة مستقلة تم تكوينها بالاتفاق بين جميع الكنائس.



وتابعت قائلة، إن المجلس يتعامل مع عائلات الكنائس منها العائلة الأرثوذكسية، والعائلة الكاثوليكية بكنائسها السبع والكنائس الأرثوكسية الشرقية، وأن كل كنيسة لها 4 ممثلين داخل المجلس.



ونوهت الدكتورة ثريا بشعلانى، إلى أنه تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات بين الكنائس منذ تأسيس المجلس، وأن المجلس يعمل على تقريب الفكر بين الكنائس دون اى سلطة على الكنائس فالأمر متروك لروؤسها.



وتابعت قائلة، إن الوضع في الشرق الأوسط يستلزم أن يكون هناك تواصل بين جميع الكنائس، منوهة إلى أن المجلس ندد بما حدث في دير السلطان وإنه تم إصدار بيان لمساندة الكنيسة الأرثوذكسية في هذا الأمر.



وأشارت إلى أن قضية المواطنة من أهم الموضوعات التى تشغل المجلس وأنه يتم التعامل معه بشكل علمى، وأن العمل الذى يخدم الانسان هو ما سينظر له التاريخ.



وقالت إن انتخابها للمنصب جاء بعد طلب كنيستها وأنه في الكنيسة نتلقي الرسالة او الدعوة، وأن اختيارها تم بناء على عملها المسكونى بسبب خبراتها في العمل المسكونى.



وأوضحت أن المجلس يرفض أي أموال لا يتم تخصيصها لخدمة الإنسان، وأنه يتم صرف نحو 3 ملايين دولار لخدمة الإغاثة والتنمية، وأن المجلس يعمل مع الكنائس المحلية، ولا يميز في خدماته بين المسلمين او المسيحيين وأبوابنا مفتوحة لكل من يقرع عليها.



وتابعت قائلة، إن المجلس يعمل على دعم الحوار الإسلامى المسيحى، وإننا نحاول أن ندعم العمل الإنساني وخدمة البيئة.



وقالت إن الانبا بيشوى خسارة كبيرة للمجلس وللكنيسة وإنه تم إرسال وفد لتقديم التعزية للكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.