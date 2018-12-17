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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:03 ص

فريق طبي يستأصل ورم 7 كجم من صدر فتاة بجامعة قناة السويس (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
dostor.org/2438652

نجح أطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة قناة السويس في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، تدعى "س.ص" كانت قد وصلت لطوارىء المستشفى تعاني من اختناق شديد في التنفس؛ وعلى الفور تم عمل الفحوصات لها وأسفرت عن وجود ورم بالصدر ضاغط على الرئتين والقصبة الهوائية والشرايين الرئيسية بالجسم.

وقال الدكتور هاني عارف، مدير المستشفى التخصصي، إن فريق طبي بإشراف الدكتور محمد قيشاوي مدير الشئون العلاجية؛ اتخذ قرارا بإجراء جراحة قلب وصدر عاجلة، وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسن صلاح، مدرس جراحة القلب والصدر، واستشاري التخدير الدكتور مدحت لمعي، مدرس التخدير والفريق المعاون، وتم إزالة الورم والذى بلغ وزنه 7 كجم بنجاح.

وأكد "عارف" على استقرار الحالة، وأن الدكتور عاطف أبو النور، رئيس الجامعة، يتابع الحالة أول بأول وأعطى تعليماته بتوفير الرعاية الصحية لها حتى تتماثل للشفاء التام.

فريق طبي يستأصل ورم 7 كجم من صدر فتاة بجامعة قناة السويس (صور)
فريق طبي يستأصل ورم 7 كجم من صدر فتاة بجامعة قناة السويس (صور)
فريق طبي يستأصل ورم 7 كجم من صدر فتاة بجامعة قناة السويس (صور)
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