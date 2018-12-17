فريق طبي يستأصل ورم 7 كجم من صدر فتاة بجامعة قناة السويس (صور)

نجح أطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة قناة السويس في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، تدعى "س.ص" كانت قد وصلت لطوارىء المستشفى تعاني من اختناق شديد في التنفس؛ وعلى الفور تم عمل الفحوصات لها وأسفرت عن وجود ورم بالصدر ضاغط على الرئتين والقصبة الهوائية والشرايين الرئيسية بالجسم.



وقال الدكتور هاني عارف، مدير المستشفى التخصصي، إن فريق طبي بإشراف الدكتور محمد قيشاوي مدير الشئون العلاجية؛ اتخذ قرارا بإجراء جراحة قلب وصدر عاجلة، وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسن صلاح، مدرس جراحة القلب والصدر، واستشاري التخدير الدكتور مدحت لمعي، مدرس التخدير والفريق المعاون، وتم إزالة الورم والذى بلغ وزنه 7 كجم بنجاح.



وأكد "عارف" على استقرار الحالة، وأن الدكتور عاطف أبو النور، رئيس الجامعة، يتابع الحالة أول بأول وأعطى تعليماته بتوفير الرعاية الصحية لها حتى تتماثل للشفاء التام.