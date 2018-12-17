على الطريقة الفلسطينية.. تحضير المكرونة بالبشاميل

صواني المكرونة بالبشاميل لا اختلاف عليها مهما اختلفت الأماكن، ولكن لكل شيخ طريقة، من خلال هذه الخطوات يمكن تحضيرها على الطريقة الفلسطينية.



المقادير:

- مكرونة.

- فلفل ألوان.

- دقيق.

- لبن.

- جبنة شيدر.

- بصل.

- لحمة مفرومة.

-زبدة.

- مرقة دجاج.

- جزر.

- ملح وفلفل.

- زعتر ناشف.





طريقة التحضير:

1- تغسل المكرونة جيدًا ثم توضع في إناء به ماء مغلي وتترك حتى تمام النضج.

2- تترك جانبا لتصفى، مع الاحتفاظ بالمياه.

3- في إناء آخر، يوضع اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يأخذ صدمة بالنار ويتخلص من السوائل العالقة به.

4- يضاف البصل والفلفل المقطع إلى شرائح طولية مع قليل من الملح والفلفل الأسود والزعتر الناشف، وتترك حتى تنضج.

5- في إناء آخر يوضع قليل من الزيت والزبدة ويقلب فيه الدقيق حتى يصبح لونه ذهبيا.

6- لتجهيز البشاميل يضاف اللبن وماء المكرونة والجبن الشيدر والملح والفلفل الأسمر ويقلب جيدا وبشكل سريع.

7- يحتفظ بقليل من البشاميل جانبا، وتوضع المكرونة في باقي الكمية وتقلب جيدًا.

8- في صينية ترص نصف المكرونة ويضاف اللحم ثم بقية المكرونة.

9- يوزع باقي البشاميل على وجه الصينية.

10- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180.