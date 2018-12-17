القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
لايف ستايل
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:02 ص

على الطريقة الفلسطينية.. تحضير المكرونة بالبشاميل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2438651

صواني المكرونة بالبشاميل لا اختلاف عليها مهما اختلفت الأماكن، ولكن لكل شيخ طريقة، من خلال هذه الخطوات يمكن تحضيرها على الطريقة الفلسطينية.

المقادير:
- مكرونة.
- فلفل ألوان.
- دقيق.
- لبن.
- جبنة شيدر.
- بصل.
- لحمة مفرومة.
-زبدة.
- مرقة دجاج.
- جزر.
- ملح وفلفل.
- زعتر ناشف.


طريقة التحضير:
1- تغسل المكرونة جيدًا ثم توضع في إناء به ماء مغلي وتترك حتى تمام النضج.
2- تترك جانبا لتصفى، مع الاحتفاظ بالمياه.
3- في إناء آخر، يوضع اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يأخذ صدمة بالنار ويتخلص من السوائل العالقة به.
4- يضاف البصل والفلفل المقطع إلى شرائح طولية مع قليل من الملح والفلفل الأسود والزعتر الناشف، وتترك حتى تنضج.
5- في إناء آخر يوضع قليل من الزيت والزبدة ويقلب فيه الدقيق حتى يصبح لونه ذهبيا.
6- لتجهيز البشاميل يضاف اللبن وماء المكرونة والجبن الشيدر والملح والفلفل الأسمر ويقلب جيدا وبشكل سريع.
7- يحتفظ بقليل من البشاميل جانبا، وتوضع المكرونة في باقي الكمية وتقلب جيدًا.
8- في صينية ترص نصف المكرونة ويضاف اللحم ثم بقية المكرونة.
9- يوزع باقي البشاميل على وجه الصينية.
10- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

الآن

اليوم.. انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

اليوم.. المسرح الكبير يرفع شعار "كامل العدد" فى حفل عمر خيرت

اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات"

محمد منير ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "طاق طاقية"

ads
الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

كشكول

نهاية سرطان الكبد على أيدي فريق بحثي بعلوم المنوفية

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

الأمصار

ظهور نادر لنجل ولي العهد محمد بن سلمان "صورة"

رئيس الوزراء التونسي: سنثأر للغزالي

سيدة تتصل بالشرطة لإيصال نجلها إلى المدرسة

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

فى مزاد علنى.. بيع كتاب بأرقام هواتف أعضاء مكتب "ستالين"

تعرف على أقدم طائر قطرس فى العالم

دراسة: طول فترة الرضاعة تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ الحج رحلة نفسية

د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎