على الطريقة الفلسطينية.. تحضير المكرونة بالبشاميل
صواني المكرونة بالبشاميل لا اختلاف عليها مهما اختلفت الأماكن، ولكن لكل شيخ طريقة، من خلال هذه الخطوات يمكن تحضيرها على الطريقة الفلسطينية.
المقادير:
- مكرونة.
- فلفل ألوان.
- دقيق.
- لبن.
- جبنة شيدر.
- بصل.
- لحمة مفرومة.
-زبدة.
- مرقة دجاج.
- جزر.
- ملح وفلفل.
- زعتر ناشف.
طريقة التحضير:
1- تغسل المكرونة جيدًا ثم توضع في إناء به ماء مغلي وتترك حتى تمام النضج.
2- تترك جانبا لتصفى، مع الاحتفاظ بالمياه.
3- في إناء آخر، يوضع اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يأخذ صدمة بالنار ويتخلص من السوائل العالقة به.
4- يضاف البصل والفلفل المقطع إلى شرائح طولية مع قليل من الملح والفلفل الأسود والزعتر الناشف، وتترك حتى تنضج.
5- في إناء آخر يوضع قليل من الزيت والزبدة ويقلب فيه الدقيق حتى يصبح لونه ذهبيا.
6- لتجهيز البشاميل يضاف اللبن وماء المكرونة والجبن الشيدر والملح والفلفل الأسمر ويقلب جيدا وبشكل سريع.
7- يحتفظ بقليل من البشاميل جانبا، وتوضع المكرونة في باقي الكمية وتقلب جيدًا.
8- في صينية ترص نصف المكرونة ويضاف اللحم ثم بقية المكرونة.
9- يوزع باقي البشاميل على وجه الصينية.
10- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180.