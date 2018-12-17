القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
اقتصاد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:02 ص

"السويدي إليكتريك" تبدأ خطوات تأسيس شركة إنشاء محطات كهرومائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2438650

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن مجلس إدارة شركة "السويدي إلكتريك" وافق على تأسيس شركة جديدة أو الدخول كشريك أو افتتاح فرع في جمهورية تنزانيا الاتحادية بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين.

وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، أن الشركة الجديدة المقرر تأسيسها تستهدف ممارسة النشاطات كافة التي توافق عليها السلطات المختصة لمشروع تصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية على نهر روفيجي بتنزانيا، والموقع من خلال ائتلاف المقاولون العرب والسويدي.

ولم تذكر "السويدي" مزيدًا من التفاصيل حول الشركاء المحتملين أو رأسمال الشركة الجديدة، ولم يتسنَ لنا الحصول على تعقيب من الشركة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

اليوم.. انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

اليوم.. المسرح الكبير يرفع شعار "كامل العدد" فى حفل عمر خيرت

اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات"

محمد منير ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "طاق طاقية"

ads
الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا وضبط 8 خيالة فى حملة بالمنطقة الأثرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

كشكول

نهاية سرطان الكبد على أيدي فريق بحثي بعلوم المنوفية

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

الأمصار

ظهور نادر لنجل ولي العهد محمد بن سلمان "صورة"

رئيس الوزراء التونسي: سنثأر للغزالي

سيدة تتصل بالشرطة لإيصال نجلها إلى المدرسة

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

فى مزاد علنى.. بيع كتاب بأرقام هواتف أعضاء مكتب "ستالين"

تعرف على أقدم طائر قطرس فى العالم

دراسة: طول فترة الرضاعة تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎