"السويدي إليكتريك" تبدأ خطوات تأسيس شركة إنشاء محطات كهرومائية

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن مجلس إدارة شركة "السويدي إلكتريك" وافق على تأسيس شركة جديدة أو الدخول كشريك أو افتتاح فرع في جمهورية تنزانيا الاتحادية بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، أن الشركة الجديدة المقرر تأسيسها تستهدف ممارسة النشاطات كافة التي توافق عليها السلطات المختصة لمشروع تصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية على نهر روفيجي بتنزانيا، والموقع من خلال ائتلاف المقاولون العرب والسويدي.



ولم تذكر "السويدي" مزيدًا من التفاصيل حول الشركاء المحتملين أو رأسمال الشركة الجديدة، ولم يتسنَ لنا الحصول على تعقيب من الشركة.



