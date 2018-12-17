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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:56 ص

أصحاب الكارو حولوا رصيف "العناية المركزة" بالفيوم إلى حظيرة

أصحاب الكارو حولوا
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2438648

ضرب الإهمال الشديد مستشفى الفيوم العام، رغم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بكافة أجهزتها لقطاع الصحة والعمل على تطويره والارتقاء به لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، إلا أن المستشفى كان له رأي آخر بعد أن رفع قسم العناية المركزة بالمستشفى شعار "الداخل مفقود والخارج مولود" وذلك نتيجة الإهمال الشديد الذي ضرب القسم وحوله إلى مركز للموت.

ورصدت كاميرا "الدستور" العديد من الصور السلبية التي تهدد حياة وصحة المرضى بأحد أخطر الأقسام الطبية وهو قسم العناية المركزة الذي تحول محيطه من الخارج إلى مقلب قمامة و"حظيرة" للحمير والخيول.

ورغم شن شرطة المرافق لحملة مكبرة استهدفت تطهير محيط المستشفى العام الذي استولى الباعة الجائلين على أرصفتها وحولوها إلى "سوق" فضلا عن إنشاء "غرزة" لتدخين الشيشة أسفل المبنى الجديد للمستشفي ونجاح الحملة بالفعل في إزالة كافة التعديات الواقعة على أسوار المستشفى.

وتتجمع الحشرات الناقلة للأمراض على اكوام القمامة وروث الدواب وهو ما يهدد بنقل وتفشي العديد من الأمراض والفيروسات، وناشد عدد كبير من أهالي المحافظة المسؤولين بضرورة التحرك لوقف هذه المهزلة.

أصحاب الكارو حولوا رصيف "العناية المركزة" بالفيوم إلى حظيرة
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