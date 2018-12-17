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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:55 ص

حسام بدران: نبذل مع القاهرة قصارى جهدنا لإتمام المصالحة

حسام بدران
حسام بدران
مروة عنبر
dostor.org/2438647

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن المصالحة الفلسطينية تواجه الكثير من التحديات، مشيرًا إلى أن هذه التحديات لن تستمر لفترة طويلة.

وأشار إلى أن "حماس" تبذل - في الوقت الحالي- جهودًا كبيرة مع الجانب المصري لتجاوز نقاط الخلاف.

وأشار "بدران" إلى أن هناك العديد من المجالات المشتركة التى يمكن من خلالها التعاون مع فتح دون تأسيس قواعد جديدة للعمل، لافتًا إلى أن من بين هذه الملفات ملف الأسرى والشهداء، مؤكدًا أن بناء الثقة بين حماس وفتح هو أمر مهم جدا.

ورد "بدران" على الاتهامات الموجهة لـ"حماس" بالمشاركة في تنفيذ "صفقة القرن"، قائلًا: "لوكانت حماس حليفًا لواشنط وشركائها لفتحت في وجهها أبواب العواصم واحتضنتها السفارات، ولم ترصد واشنطن 5 ملايين دولار لمن يأتي بمعلومات عن نائب رئيس الحركة صالح العاروري".

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