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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:54 ص

جنرال روسى: اختبار الصاروخ العابر للقارات "الشيطان 2" قريبًا

جنرال روسى: اختبار
أ ش أ
dostor.org/2438645

كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرجي كاراكايف عن أن اختبارات الطيران للصاروخ الباليستي العابر للقارات "إر إس 28" (سارمات) أو"الشيطان 2"، حسبما يطلق عليه "ناتو"، ستبدأ قريبا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجنرال الروسي قوله، إنه يجري في الوقت الحاضر العمل على إنشاء بنية تحتية من أجل البدء في الاختبارات، مشيرًا إلى أنه إذا اجتاز الصاروخ هذه الاختبارات بنجاح فسيبدأ الإنتاج التسلسلي له.

يذكر أن اختبارات قذف ​​الصاروخ الاستراتيجي الجديد قد اكتملت بنجاح، كما طور الخبراء تكنولوجيا التحضير للإطلاق، واختبرت منصة الإطلاق.

وسارمات إر إس-28 -الذي كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية الأخيرة إلى الجمعية الفيدرالية- هو نظام صواريخ استراتيجية من الجيل الخامس.

ويزن الصاروخ الجديد 100 طن، ويعمل بالوقود السائل، وينطلق من منصة تحت الأرض، ويستطيع أن يحمل رءوسا نووية حربية مدمرة تزن 10 أطنان إلى أي بقعة على الأرض، كما يسمح مخزون الطاقة للصاروخ بالتحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

وصواريخ "سارمات" تستطيع اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخية الموجودة في العالم، سواء الحالية أو المستقبلية، فلا توجد في العالم منظومة دفاع صاروخية تستطيع تعقب وتدمير عشرات الرءوس النووية- التي يطير كل رأس منها وفقا لمساره الباليستي الخاص المتعرج- فتارة يرتفع وتارة ينخفض، ويتجنب الجبال أحيانا، وأحيانا أخرى يتستر بها، ويطير بسرعة تفوق سرعة الصوت عند الضرورة، وبأقل منها في ظروف أخرى.

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