انطلاق مهرجان "اليوم العالمى للغة العربية" بالشبان ببنها

تستضيف مدرسة الشبان المسلمين ببنها؛ غدا الثلاثاء؛ 18 ديسمبر، فعاليات المهرجان السنوي باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبدعم إدارة المدرسة ومعلمي اللغة العربية.



ومن جانبه أكد مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان المسلمين؛ أن محافظة القليوبية ومدرسة الشبان رائدة في إحياء اللغة العربية والاهتمام بالحفاظ عليها، مشيرا أنه تم توجيه الدعوة إلى محافظ القليوبية، ورئيس الجامعة، ورؤساء أقسام اللغة العربية، وأعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والآداب، وعميدي الكليتين، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وموجهي اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم وإداراتها، وممثلي مجمع اللغة العربية، والنواب والقيادات التنفيذية والمهتمين.



وأضاف فرج في تصريحات صحفية، أن هذا المهرجان تقيمه مدرسة الشبان سنويا في هذا الموعد ويلقى نجاحا منقطع النظير؛ أثنى عليه قسم اللغة العربية بكلية التربية وقيادات التربية والتعليم باعتباره الحدث الأهم في الرسالة والأداء في العام الماضي.



