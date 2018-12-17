ضبط 497 هاربا من أحكام قضائية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين بالمنطقة الأثرية في الهرم.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 4 أسلحة نارية 30 قضية سلاح، وضبط 28 قضية مخدرات، 5 مسجلين خطر.



كما تمكنت القوات من ضبط 497 هاربا من حكم قضائي من بينهم 2 مؤبد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات