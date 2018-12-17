ضبط 4 مسجلين خطرًا و7 أسلحة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين بمنطقة العمرانية.



أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4 أسلحة ناري و3 قطع سلاح أبيض، وقضيتي مخدرات، 4 مسجلين خطر، 21 هاربا من حكم جزئي، كما تمكنت القوات من ضبط 100 مخالفة مرافق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

