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حوادث
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:43 ص

تنفيذ 497 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالجيزة

تنفيذ 497 حكما قضائيا
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شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالهرم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أسلحة نارية و54 طلقة غير مرخصة، وتنفيذ 497 حكما قضائيا، بينهم حكمان بالسجن المؤبد، وضبط 24 سلاحا أبيض، و3 متهمين هاربين من المراقبة، بالإضافة إلى 5 مسجلين خطر، و4 أشخاص صادرة ضدهم قرارات ضبط وإحضار.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 28 قضية مخدرات احتوت على 2975 جرام حشيش، و30 قرصا مخدرا و305 جرام استروكس، و22 جرام هيروين و25 جراما من نبات الشابو المخدر.

كما أزال ضباط شرطة المرافق بالجيزة، عددا من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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