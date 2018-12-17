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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:55 ص

الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر البترولية إلى 1.8 مليار دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2438618

كشفت بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، حيث بلغت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 1.848 مليار دولار، بزيادة 5% عن ذات الفترة من العام الماضى، والذى سجلت الصادرات البترولية خلاله 1.761 مليار دولار.

وأكدت أن الواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، والصادرات في مصر من البترول الخام بلغت قيمتها 1.553 مليار دولار، خلال الفترة المشار إليها من 2018، مقابل 1.521 مليار دولار فى ذات الفترة من 2017، فى حين بلغت صادرات منتجات البترول 295 مليون دولار، مقابل 240 مليون دولار.

جاء ذلك وفقًا للنشرة الإحصائية، ارتفعت واردات مصر البترولية أيضًا، إذ بلغت 4.986 مليار دولار خلال الفترة المذكورة من 2018، مقابل 3.834 مليار دولار للفترة المماثلة من 2017، ويرجع السبب فى ارتفاعها إلى زيادة استيراد البترول الخام، رغم تراجع الواردات من منتجات البترول، إلا أن الزيادة فى واردات البترول الخام فاقت كثيرا حجم التراجع فى منتجات البترول، وهو ما تسبب فى ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر البترولية.

كما بلغت واردات مصر من البترول الخام 2.866 مليار دولار خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، مقابل 1.187 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة 1.679 مليار دولار، فى حين سجل حجم الواردات من منتجات البترول 2.120 مليار دولار، مقابل 2.647 مليار دولار، بانخفاض 527 مليون دولار.

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