تعزيز التعاون بين الصين وكل من ميانمار وفيتنام

أكدت الصين وميانمار أهمية تعزيز العلاقات والتعاون على المستوى الثنائي في جميع القطاعات.



جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير ميانمار للتعاون الدولي يو كياو تين على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية آلية تعاون لانتسانغ-ميكونج في لاوس.



وأعرب وانغ - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الاثنين - عن استعداد الصين لأن تكون شريكة موثوقة للتعاون مع ميانمار، ورغبتها في تعزيز التبادلات رفيعة المستوى، ودعم التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وإثراء محتوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة للتعاون بين الصين وميانمار.



وقال إنه يتعين على الجانبين التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم الموقع عليها مؤخرا من أجل البناء المشترك للممر الاقتصادي بين الجانبين، وتحسين الخطط ذات الصلة، والمضي قدما بالمشروعات الكبرى.



وفيما يتعلق بقضية راخين، أعرب وانغ عن أمل الصين في أن تحافظ ميانمار وبنجلاديش على التواصل والتعاون وتحقيق إعادة أول دفعة من النازحين من بنجلاديش في أقرب وقت، داعيا المنظمات المعنية بالأمم المتحدة إلى لعب دور بناء في هذا الشأن.



من جانبه، قال وزير ميانمار للتعاون الدولي إن بلاده راضية عن تطور الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة مع الصين، وإن العلاقات بين البلدين تمر بأفضل فتراتها على مدار التاريخ.



وأضاف أنه من المتوقع أن تحضر مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وأن ميانمار شكلت لجنة تسيير للمضي قدما ببرامج التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.



وفى سياق متصل، تعهدت الصين وفيتنام بإدارة القضايا البحرية بشكل مناسب، لتهيئة مناخ جيد لتنمية العلاقات الثنائية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية آلية تعاون لانتسانغ-ميكونج في لاوس.



وقال وانغ إنه يتعين على الصين وفيتنام التنفيذ الكامل للتوافق الاستراتيجي الذي توصل إليه زعيما الدولتين من أجل إرساء أساس صلب لتنمية العلاقات الثنائية، وأضاف أن البلدين لديهما مصالح مشتركة تفوق الخلافات بكثير، لافتا إلى أنه يتعين على الجانبين مواصلة تعزيز الثقة الإستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الأساسية للبلدين والشعبين.



وتابع وانغ أنه يتعين كذلك على الجانبين الحفاظ على زخم إيجابي للتبادلات رفيعة المستوى واستكشاف الإمكانيات الهائلة في التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتسريع الربط الاستراتيجي بين مبادرة الحزام والطريق الصينية وبرنامج "ممران ودائرة اقتصادية واحدة" الفيتنامي والمضي قدما بمشروعات التعاون في مجال الارتباطية والتواصل من أجل إحراز تقدم كبير.



وأعرب وانغ عن استعداد الصين لتعزيز الاتصالات والتنسيق والدعم المتبادل مع فيتنام، وزيادة دعم محتوى الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.



من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي إن تنمية الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين حققت إنجازات مرضية عام 2018، مع إجراء تبادلات وثيقة على جميع المستويات، كما توسعت التجارة الثنائية بوتيرة سريعة وأصبح هيكل التجارة يميل إلى التوازن.



وأضاف مينه أن بلاده مستعدة للعمل مع الصين من أجل القيام باستعدادات جيدة للتبادلات رفيعة المستوى العام المقبل، والاستفادة بشكل جيد من آليات التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي، وإجراء اتصالات وتنسيق على نحو أوثق من أجل المضي قدما بتطوير الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

