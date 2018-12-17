صالون مصر المبدعة يحي ذكرى أحمد بهجت بالهناجر

يقيم صالون مصر المبدعة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الثلاثاء بسينما الهناجر، صالونه الشهري إحياء لذكرى الكاتب الكبير أحمد بهجت.



يدير الصالون الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، ويتناول حياه الكاتب الكبير وإبداعاته المتعددة من الكتابات الدينية والأدبية والصحفية، فضلا عن الدراما التليفزيونية.



ويستضيف الصالون الكاتب الكبير صلاح منتصر الذي زامل الراحل أحمد بهجت في الجامعة وجريدة "الأهرام"، والإذاعية إيناس جوهر، وأمينة ثروت اباظة، وزينب عبد الرازق رئيس تحرير مجلة "ديوان الأهرام"، والمخرج السينمائي د. خالد بهجت، وأنور عبد اللطيف الكاتب الصحفي بجريدة "الأهرام"، وفاروق هاشم مدير تحرير جريدة "الأهرام".