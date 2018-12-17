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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:09 ص

الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في معقل الحوثيين بـ "صعدة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2438597

أعلنت قوات الجيش اليمني، أنها حققت تقدما ميدانيا كبيرا، في جبهة مران بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقال أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني، العميد صالح المخلافي، في تصريح لقناة العربية الإخبارية اليوم الاثنين " إن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة "قطع رأس الأفعى" بمران، لتطهير أراضي محافظة صعدة من الحوثيين"، وأضاف " أن أبطال ألوية العروبة استعادوا الكثير من الأسلحة المخزنة في الجبال والسوائل التي نهبتها ميليشيا الحوثي من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية".

وتابع قائلا " إن قوات ألوية العروبة أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران، بعد أن أصبحت في مرمى نيران ومدفعية الجيش الوطني، فيما وصلت قوات ألوية العمالقة إلى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادي"لبيبه" و"وادي الخلب"في مقدمة الجبهة".

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