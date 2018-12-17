اليمن: تصريحات الحوثي بشأن الحديدة "انقلاب جديد"

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني " إن تصريحات أحد أعضاء وفد الحوثي بشأن اتفاق السويد والذي قال فيها إن الاتفاق لا يتضمن تسليم ميناء الحديدة تعد بمثابة "انقلاب" على الاتفاق ذاته".



ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الاثنين، عن الوزير قوله، في تغريدة له عبر تويتر، "إن وفد الانقلابيين في مفاوضات السويد يسعي للتملص من الاتفاق قبل تنفيذه، وتصريحات الحوثي انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه"، مشددا على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى.



في المقابل، غرد عضو وفد الحوثيين عبد الملك العجري قائلا " إن الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين من الحديدة، بل اقتصر على انسحاب القوات الشرعية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة"، وتتنافي هذه التصريحات كليا مع تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثث، وموقف المنظمة الدولية - حسب العربية -.



وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام في اليمن التي يبذلها المبعوث الأممي والتي يسعى من خلالها لإخراج الميليشيات ونشر قوات أممية في الحديدة، والتي أبدى رغبته بنشرها خلال منتصف الأسبوع الجاري.



وقد طالب المبعوث الأممي الطرفين بالالتزام باتفاق الهدنة والانخراط في التطبيق الفوري لبنود اتفاق ستوكهولم الذي ذكرت مصادر متطابقة أن تنفيذه سيبدأ غدا الثلاثاء.

