"شمس" تصدر كتابا يضع العراق نموذجا للطائفية في الوطن العربي

صدر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام كتاب "الطائفية في الوطن العربي: أسبابها ومظاهرها- العراق نموذجا" للدكتور موسى الحسيني.



ويقول المؤلف: لا يحتاج المتابع لما يجري من صراعات ونزاعات طائفية في الوطن العربي لكثير من الفطنة والذكاء ليتعرف على أغرب ظاهرة في جوهر هذه الصراعات التي يفترض أن تكون نتاج خلافات فقهية مذهبية بين الأطراف المختلفة آراؤها، ضمن الدين الواحد، أو خلافات عقائدية بين الأديان المختلفة، إلا أنها في مظاهرها ومساراته تكشف عن نفسها وطبيعتها في أنه لا دخل لهذه الخلافات الفقهية أو العقائدية بما يجري من صراعات حادة.



ويضيف: هي حالة هستيريا جماعية تعود لأسباب في الغالب نفسية- سيكولوجية- نتجت عن حالات الاضطراب الاقتصادي السياسي التي تعيشها البلدان العربية، وما ترتب عليها من فشل وإحباط متعمد أحيانا لعمليات التنمية، للخروج من مأزق التبعية والتخلف، وانعكاسات هذه المظاهر على الوضع الاجتماعي العربي ككل، وما تخلفه من اضطرابات انفعالية نفسية قلقة في تركيبة الفرد السيكولوجية، كالكآبة والإحباط وتصاعد مشاعر الحرمان النسبي، بعض مظاهر البارانويا، الإحساس بالنقص والدونية، انخفاض مستوى تقدير الذات وغيرها من مظاهر الاضطرابات النفسية التي تعزز غلبة الهلاوس والأوهام على الواقع، وتلغي ملكة التفكير والتأمل عند الفرد.



والدكتور موسى الحسيني المولود في العراق عام 1950 هو عضو اتحاد الصحفيين البريطانيين وعضو الجمعية النفسية البريطانية، ومن كتبه: "ساطع الحصري والخطاب الطائفي الجديد"، العسكر والسياسة في العراق"، المقاومة العراقية والإرهاب الأمريكي المضاد".

