الصين تؤكد أهمية تسريع التكامل الاقتصادي في شرق آسيا

أكدت الصين أهمية الانتهاء في وقت قريب من مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتسريع التكامل الاقتصادي في شرق آسيا، والعمل على مواجهة الأحادية والحمائية التجارية بشكل مشترك مع تايلاند.



جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية آلية تعاون لانتسانغ-ميكونج في لاوس.



وقال وانغ - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الاثنين - إن العلاقات بين الصين وتايلاند تتمتع بتطور جيد، مع تبادلات متكررة رفيعة المستوى وتعاون وثيق في مختلف المجالات، الأمر الذي يجلب منافع ملموسة لشعبي البلدين.



وأعرب وانغ عن استعداد الصين للعمل مع تايلاند لتعزيز التواصل والقيام بالتخطيط المناسب للتعاون العميق، وتسريع بناء خط السكة الحديد بين الصين وتايلاند في محاولة لتحقيق ربط مبكر لخط سكة حديد الصين - لاوس - تايلاند والاستكشاف الفعال لفرص التعاون مع أطراف ثالثة.



وأشار إلى أن الصين ستدعم عمل تايلاند بصفتها الرئيسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وستدفع بإطراد التشاور مع أعضاء آسيان بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.



من جانبه، قال وزير الخارجية التايلاندي إن بلاده ستعمل مع الصين للحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى، تعميق التعاون التجاري والاقتصادي، المضي قدما بنشاط في بناء السكة الحديد بين تايلاند والصين، واستكشاف أنماط مختلفة من التعاون مع الأطراف الثالثة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأضاف أن تايلاند ستلعب دورا بناء في تعزيز تنمية آسيان وتنمية العلاقات بين آسيان والصين.