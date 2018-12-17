مناقشة كتاب "الذكاء النادر" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين جلسة لمناقشة كتاب "الذكاء النادر" من سلسلة "يحكى أن" عن دار نهضة مصر للكاتب والشاعر أحمد سويلم ورسوم الفنان مصطفى حسين.



تعقد الجلسة إطار ندوة بعنوان كاتب وكتاب (مبدعى أدب الطفل) تديرها الأستاذة منى لملوم الكاتبة والناقدة المتخصصة في أدب الأطفال.



ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشئت في مصر، ويعد أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتشرف عليه وزارة الثقافة.