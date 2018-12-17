اليوم.. أحمد الليثي ناصف يوقع كتابه "مشاوير في بلاد كتير"

تنظم "دار الشروق" حفل توقيع كتاب "مشاوير في بلاد كتير"، لأحمد الليثي ناصف، في السابعة مساء اليوم الاثنين بمكتبة الشروق فرع المهندسين.



يلخص الكتاب هزل تجربة مشوار نحو ثلاثين سنة في دهاليز ودروب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى مع الشركات العملاقة أو ما تعرف بـ Fortune 500 companies، مئات من المواقف الغريبة والتجارب المضحكة قرر الكاتب أن يشاركها مع القارئ من الناحية الحياتية التي تهم وتسلي أغلب الناس وليس من الناحية الحرفية التي يختص بها أصحاب الحرفة.



وهذه التجربة تتعدى مرحلة الهزل في أوقات كثيرة لتصل إلى مرحلة السخرية الرفيعة، مع صعود الكاتب للسلم الوظيفي تقلد وظائف ومسئوليات في بلاد مختلفة وكثيرًا ما كانت في فترات فاصلة من تاريخها: "ليبيا تحت الحصار"، "العراق في برنامج النفط مقابل الغذاء"، "جمهوريات آسيا الوسطى فور استقلالها عن الاتحاد السوفيتي"، "اليمن بعد اتحاد شماله وجنوبه"، وغيرها.



ويلقي الكتاب أيضا الضوء على بعض الأمور التي قد يكون كلها أو بعضها مشوش الصورة في أذهان الكثيرين ومنها السحر، وممارسات الشيعة في إيران، تاريخ تعدد الزوجات في المغرب العربي... إلخ، حيث أتاح قرب التجربة والمعاينة الفعلية في نقل رؤية أوضح عما استقر في مفهوم الكثيرين.



أحمد الليثي ناصف؛ تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال إدارة الأعمال، ثم حصل على الماجستير ودبلومات عليا من كلية إدارة الأعمال في إدنبرة.



بدأ حياته العملية مع الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، وأتاح له إتقانه العديد من اللغات، بالإضافة إلى تفوقه العلمي صعود السلم الوظيفي، عبر عدد من الشركات العملاقة مثل:«Unilever، pepsi nestle، Procter & Gamble، Black & Decker» في دول مختلفة، بدأت هوايته في الكتابة أثناء دراسته الجامعية من خلال نشر مقالات في موضوعات متعددة، وهى المهارة التي استغلها في نحت كتابه الأول "مشاوير في بلاد كتير".

