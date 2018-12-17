القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
الثقافة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:06 ص

دينا علي: الكتابة التفاعلية تدفعني الآن إلى الرواية

الكاتبة دينا علي
الكاتبة دينا علي
أ ش أ
dostor.org/2438585

قالت الكاتبة دينا علي إنها خاضت تجربة الكتابة التفاعلية في كتابها "خواطر" الذي احتفلت منصة كتبنا بحفل توقيعه بقاعة مؤتمرات المقر بمصر الجديدة مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي ألهب حماسها للشروع في كتابة رواية.

وأضافت دينا علي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط في حديث عبر فيسبوك، أنها بدأت الكتابة في "خواطر" منذ ٤ سنوات، وقالت "كنت دائما أحكي وأكتب عن مواقف، فاقترح علي الأصدقاء عمل صفحة علي الفيس بوك لكتابة كل تلك القصص والمشاهدات والتحليلات والتعليقات".

وأضافت " أن معجبي الصفحة بدأوا في التزايد، كما أن اقتراحات المتابعين دفعتني لتحويل المقتطفات والمنشورات اليومية إلى عمل متماسك تضمه دفتا كتاب"، وأشارت إلي أنها ذهبت لدور نشر لكن لم يعيرها أحد انتباها، إلى أن تقدمت دار نشر كتبنا وطلبت نشر الكتاب وأكملوا مشوار خروجه من المطبعة"، مشيدة بتعاونهم معها في تجربتها الأولى.

وقالت "أثناء الكتابة كنت دائما سعيدة جدا بتفاعل القراء والمعجبين علي صفحتي على فيسبوك"، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بحفل التوقيع الأول في حياتها، وأشارت الكاتبة إلى أنها بدأت في صفحة جديدة على الفيس بوك تحت مسمى "حدوتة" وهو مشروع شبيه بمشروع "خواطر" إذ أنها ستقدم منشورات تحمل قصص للأطفال.

وقالت عن المشروع الجديد "بدأت صفحة حدوته بعد أن أصبحت أما وشعرت بالحاجة لقصص نحكيها لأولادنا تتناول الواقع والزمن الراهن وتذكرنا كآباء وأمهات بقيم ومعاني حلوهة كثيرة".

وأكدت علي أن طريقة الكتابة التفاعلية على صفحات الفيس بوك وما يرافقها من تعليقات وإعجاب القراء مفضلة لديها، إلا أن العمل الكتابي دفعها إلى التخطيط لمشروع كتابة رواية.

يذكر أن كتاب "خواطر" مليء بالقصص والحواديت والمشاهدات من واقع المجتمع المصري، بعضها يعرض كقصص للترفيه والبعض يعرض كتحليل للمجتمع وممارساته ومعتقداته، ويقدم الكتاب تفسيرا لأحداث كثيرة تحدث بشكل يومي يستغرب الإنسان حدوثها، ويوضح للكاتب ما اختلط عليه في تمييز الصواب من الخطأ من واقع مروره بمواقف كثيرة مع المجتمع المحيط.

ودينا علي كاتبة ورائدة أعمال مصرية تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ولها العديد من المقالات على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، وهي من مواليد القاهرة تخرجت من كلية الإعلام الجامعة الأمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

محمد منير ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "طاق طاقية"

6 معلومات عن الفلبينية ملكة جمال الكون لعام 2018.. (صور)

موعد مباراة الأهلى والنجوم والقنوات الناقلة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

كشكول

نهاية سرطان الكبد على أيدي فريق بحثي بعلوم المنوفية

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

الأمصار

رئيس الوزراء التونسي: سنثأر للغزالي

سيدة تتصل بالشرطة لإيصال نجلها إلى المدرسة

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مظاهرات عارمة تجتاح المجر تحت عنوان عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

فى مزاد علنى.. بيع كتاب بأرقام هواتف أعضاء مكتب "ستالين"

تعرف على أقدم طائر قطرس فى العالم

دراسة: طول فترة الرضاعة تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎