دينا علي: الكتابة التفاعلية تدفعني الآن إلى الرواية

قالت الكاتبة دينا علي إنها خاضت تجربة الكتابة التفاعلية في كتابها "خواطر" الذي احتفلت منصة كتبنا بحفل توقيعه بقاعة مؤتمرات المقر بمصر الجديدة مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي ألهب حماسها للشروع في كتابة رواية.



وأضافت دينا علي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط في حديث عبر فيسبوك، أنها بدأت الكتابة في "خواطر" منذ ٤ سنوات، وقالت "كنت دائما أحكي وأكتب عن مواقف، فاقترح علي الأصدقاء عمل صفحة علي الفيس بوك لكتابة كل تلك القصص والمشاهدات والتحليلات والتعليقات".



وأضافت " أن معجبي الصفحة بدأوا في التزايد، كما أن اقتراحات المتابعين دفعتني لتحويل المقتطفات والمنشورات اليومية إلى عمل متماسك تضمه دفتا كتاب"، وأشارت إلي أنها ذهبت لدور نشر لكن لم يعيرها أحد انتباها، إلى أن تقدمت دار نشر كتبنا وطلبت نشر الكتاب وأكملوا مشوار خروجه من المطبعة"، مشيدة بتعاونهم معها في تجربتها الأولى.



وقالت "أثناء الكتابة كنت دائما سعيدة جدا بتفاعل القراء والمعجبين علي صفحتي على فيسبوك"، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بحفل التوقيع الأول في حياتها، وأشارت الكاتبة إلى أنها بدأت في صفحة جديدة على الفيس بوك تحت مسمى "حدوتة" وهو مشروع شبيه بمشروع "خواطر" إذ أنها ستقدم منشورات تحمل قصص للأطفال.



وقالت عن المشروع الجديد "بدأت صفحة حدوته بعد أن أصبحت أما وشعرت بالحاجة لقصص نحكيها لأولادنا تتناول الواقع والزمن الراهن وتذكرنا كآباء وأمهات بقيم ومعاني حلوهة كثيرة".



وأكدت علي أن طريقة الكتابة التفاعلية على صفحات الفيس بوك وما يرافقها من تعليقات وإعجاب القراء مفضلة لديها، إلا أن العمل الكتابي دفعها إلى التخطيط لمشروع كتابة رواية.



يذكر أن كتاب "خواطر" مليء بالقصص والحواديت والمشاهدات من واقع المجتمع المصري، بعضها يعرض كقصص للترفيه والبعض يعرض كتحليل للمجتمع وممارساته ومعتقداته، ويقدم الكتاب تفسيرا لأحداث كثيرة تحدث بشكل يومي يستغرب الإنسان حدوثها، ويوضح للكاتب ما اختلط عليه في تمييز الصواب من الخطأ من واقع مروره بمواقف كثيرة مع المجتمع المحيط.



ودينا علي كاتبة ورائدة أعمال مصرية تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ولها العديد من المقالات على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، وهي من مواليد القاهرة تخرجت من كلية الإعلام الجامعة الأمريكية.

