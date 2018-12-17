دار "بوك جارد" تطلق مسابقة في القصة القصيرة للشباب

تقيم "دار بوك جارد للنشر والتوزيع" حفلها الأول بمقرها في مصر الجديدة، في الرابعة عصر يوم الخميس المقبل.



ويتضمن الحفل توقيع بعض إصدارات الدار، ومنها كتاب "ذكريات خلف الأفق" للكاتب العماني عادل اليافعي، وكتاب "صهيل القلم" للكاتبه الأردنية لينا عمرو.



وصرح مدير الدار محمد سعيد أبو السعود بأن الحفل يعتبر منصة لإطلاق مسابقة "بوك جارد" الأولى في القصة القصيرة.



وتتضمن شروط المسابقة ألا يتجاوز عمر الكاتب ثلاثين عاما، وأن تكون القصة خالية من أي أخطاء إملائية ولغوية، وتسلم باليد إلى إدارة الدار في نهاية الحفل وتكون من نسختين وترسل نسخة أخرى على ملف الكتابة "وورد" على الايميل التالي: [email protected]