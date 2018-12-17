ندى مجاهد تبحث الارتقاء بالتعليم في مصر خلال "مصر تستطيع"

قالت الدكتورة ندى مجاهد عبدالعاطي خليل ابراهيم، مدير مشروع استحداث النظم الوطنية لتطوير التعليم العالى، مستشار رئيس جامعة البحرين، إنها سوف تشارك في جلسة تفاعلية خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، بعنوان "دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للاقتصاد القومي"، حيث تقدم نموذج Model يناقش سياسات التعليم العالي والبحث العلمي التي يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي والتي يمكن أن تضع مصر في مصاف الدول المصدرة للتعليم.



وأضافت " مجاهد " أن مؤتمر مصر تستطيع" بالتعليم هو الخطوة الأولى لتحقيق هذه الاستفادة، وهو فكرة عبقرية مشيدة بدور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، لافتة إلى أنها تعتقد أن تحقيق الاستفادة سوف يتحقق ويكتمل باتخاذ عدة خطوات بعد انتهاء المؤتمر منها على سبيل المثال تشكيل فرق عمل من المشاركين بالمؤتمر لوضع خطط عمل زمنية لتنفيذ توصيات المؤتمر تحت رئاسة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، خاصة أن جميع المشاركين على أتم استعداد للعمل بشكل تطوعي لتنفيذ المقترحات والتوصيات التي تساهم في النهوض بقطاعي التعليم والبحث العلمي في مصر.



وحول أداء وزارة الهجر، قال إن الوزارة تتمتع بأداء متميز جدا، وأنها من أكثر المتابعين لفعاليات الوزارة باعتباري أحد المصريين المقيمين بالخارج.



وأضافت: "لن أبالغ حين أقول أنني لم أشهد قط هذه الحرفية في إدارة ملفات المصريين بالخارج والتواصل معهم إلا منذ تولي السفيرة نبيلة مكرم لهذه الحقيبة الوزارية، وكان لي الشرف في أن تقابلت معها في السفارة المصرية في البحرين عام 2016 خلال زيارة قامت بها للقاء الجالية المصرية هناك، ولمست عن قرب اهتمامها بكافة التفاصيل التي تساهم في ربط المصريين بالخارج بمصرنا الحبيبة".



وأشارت إلى أنه تم اختيارها للمشاركة في هذا المؤتمر ضمن كوكبة من خبراء وعلماء مصر المقيمين بالخارج هو أكبر تكريم حصلت عليه في حياتها، متطلعة إلى رؤية الصيغة التنفيذية لتوصيات هذا المؤتمر تتحقق على أرض الواقع، متوجه بالشكر لفريق العمل المسؤول عن تنظيم المؤتمر لما لمسته من حرفية عالية وتفاني شديد في متابعة كل الترتيبات والأمور اللوجيستية.





** نبذة عن الدكتورة ندى مجاهد



- اشتغلت بالتدريس الجامعى في عدة جامعات بما في ذلك جامعة ماستريخت في هولندا (التي حصلت منها على درجتي الماجستير والدكتوراه) والجامعة الأمريكية في القاهرة (التي حصلت منها على درجة البكالوريوس (، بالإضافة الى جامعة البحرين.



- تدير حاليا مشروعًا بحثيًا عالميًا طويل الأجل مع المجلس الثقافي البريطاني لاستحداث إطار عالمي لسياسات ونظم التعليم الوطنية التي تهدف إلى رفع كفاءة الحكومات نحو تطوير التعليم العالي، وخلق بيئة داعمة لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق المشاركة الدولية.



- عملت مستشارًا لبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في وزارة الخارجية بمملكة البحرين.



- نفذت العديد من المشاريع البحثية مع المنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم، مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤسسة الوطنية للعلوم، ومعهد سياسة البحث الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية.



- حصلت على عضوية الجمعية الأمريكية للباحثين الدوليين.



- تمتلك أكثر من 22 عاما من الخبرة في مجال الاستشارات وتصميم البحوث وتنفيذها. كما أنها قامت بالتدريس (لطلبة الدراسات العليا) في العديد من الجامعات فضلًا عن خلق بيئة داعمة لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق المشاركة الدولية. د. ندى عضو في الجمعية الأمريكية للباحثين الدوليين، كما أنها قامت بالتدريس (لطلبة الدراسات العليا) في العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة ماستريخت في هولندا (التي حصلت منها على درجتي الماجستير والدكتوراه).



يذكر أنه تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.