ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، أمس الأحد، من شن حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة.



تلقى العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية؛ إخطارًا من ضباط الإدارة بنتائج الحملة، والتى أسفرت عن ضبط 61 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.