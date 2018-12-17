"مرور الغربية": ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.



وأسفرت عن ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 259 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 150 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 2 والتصالح فى 817 مخالفة مقابل تحصيل 61500 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.



